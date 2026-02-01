Зинченко официально сменил клуб

Лондонский Арсенал отпустил полузащитника Александра Зинченко. Амстердамский Аякс подтвердил трансфер универсала на официальном сайте клуба.

Нидерландский гранд заплатил символические 1,5 млн евро за украинца. Зинченко подписал контракт до конца сезона. В новой команде он будет выступать под 47-м номером.

В первой половине кампании 2025/26 Зинченко играл за английский Ноттингем на правах аренды. В рядах "лесников" он провел 10 матчей во всех турнирах без результативных действий. В сезоне 2016/17 хавбек выступал за нидерландский ПСВ.

К слову, украинец Роман Яремчук близок к переходу в чемпионат Франции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!