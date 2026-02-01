iSport.ua
Зинченко официально сменил клуб

Украинец вернулся в знакомый чемпионат.
Сегодня, 19:57       Автор: Антон Федорцив
Александр Зинченко / ФК Аякс
Александр Зинченко / ФК Аякс

Лондонский Арсенал отпустил полузащитника Александра Зинченко. Амстердамский Аякс подтвердил трансфер универсала на официальном сайте клуба.

Нидерландский гранд заплатил символические 1,5 млн евро за украинца. Зинченко подписал контракт до конца сезона. В новой команде он будет выступать под 47-м номером.

В первой половине кампании 2025/26 Зинченко играл за английский Ноттингем на правах аренды. В рядах "лесников" он провел 10 матчей во всех турнирах без результативных действий. В сезоне 2016/17 хавбек выступал за нидерландский ПСВ.

К слову, украинец Роман Яремчук близок к переходу в чемпионат Франции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал аякс Александр Зинченко

