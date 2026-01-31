iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Яремчук близок к переходу в топ-чемпионат

Украинец понадобился экс-наставнику донецкого Шахтера.
Сегодня, 18:26       Автор: Антон Федорцив
Роман Яремчук / Getty Images
Роман Яремчук / Getty Images

Форвард сборной Украины Роман Яремчук оказался в шаге от прощания с пирейским Олимпиакосом. Французский Лион вышел на финишную прямую трансфера нападающего, сообщает L'Equipe.

"Ткачи" планируют арендовать украинца. В договоре клубы предусмотрят опцию выкупа Яремчука за 4 млн евро. На необходимости подписания центрфорварда ранее настаивал главный тренер Лиона Паулу Фонсека.

В нынешнем сезоне Яремчук сыграл 16 поединков, в которых оформил 4 гола. Контракт украинца с "красно-белыми" до лета 2028 года. До этого он выступал в чемпионатах Испании, Бельгии, Португалии и Украины.

Кстати, ранее украинцы не спасли Жирону от поражения в испанской Ла Лиге.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лион олимпиакос Роман Яремчук

Статьи по теме

Реал, ПСЖ, Интер и другие попали в плей-офф Лиги чемпионов Реал, ПСЖ, Интер и другие попали в плей-офф Лиги чемпионов
Французский клуб заинтересован в услугах игрока сборной Украины Французский клуб заинтересован в услугах игрока сборной Украины
Украинский форвард оказался вне заявки на ключевой матч Олимпиакоса в ЛЧ Украинский форвард оказался вне заявки на ключевой матч Олимпиакоса в ЛЧ
УХЛ: Сокол разгромил Крыжинку в дерби, Шторм взял реванш у Кременчуга УХЛ: Сокол разгромил Крыжинку в дерби, Шторм взял реванш у Кременчуга

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Джексон с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Джексон с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Брайтоном, Ливерпуль сразится с Ньюкаслом
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Украина19:34
УХЛ: Сокол разгромил Крыжинку в дерби, Шторм взял реванш у Кременчуга
Футзал19:17
Украина проиграла сборной Франции четвертьфинал Евро-2026
Европа18:55
Эвертон без Миколенко с трудом спасся в матче с Брайтоном
Европа18:54
Арсенал уверенно одолел Лидс
Киберспорт18:33
NaVi стартуют матчем против росиян на BLAST Slam VI
Европа18:26
Яремчук близок к переходу в топ-чемпионат
Европа18:10
Рома попробует арендовать вингера у Баварии
Европа17:57
Арсенал потерял лидера на разминке перед Лидсом
Биатлон17:14
Чемпионат Европы по биатлону-2026: Фрей и Гигонна выиграли гонки преследования
Европа16:55
Жирона украинцев потерпела сенсационное поражение
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK