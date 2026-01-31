Яремчук близок к переходу в топ-чемпионат

Форвард сборной Украины Роман Яремчук оказался в шаге от прощания с пирейским Олимпиакосом. Французский Лион вышел на финишную прямую трансфера нападающего, сообщает L'Equipe.

"Ткачи" планируют арендовать украинца. В договоре клубы предусмотрят опцию выкупа Яремчука за 4 млн евро. На необходимости подписания центрфорварда ранее настаивал главный тренер Лиона Паулу Фонсека.

В нынешнем сезоне Яремчук сыграл 16 поединков, в которых оформил 4 гола. Контракт украинца с "красно-белыми" до лета 2028 года. До этого он выступал в чемпионатах Испании, Бельгии, Португалии и Украины.

Кстати, ранее украинцы не спасли Жирону от поражения в испанской Ла Лиге.

