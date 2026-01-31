Жирона украинцев потерпела сенсационное поражение

В рамках 22-го тура испанской Ла Лиги полосу неудач прервал Овьедо. Астурийцы на домашней арене минимально одолели Жирону.

Героем "синих" стал Шайра. Именно он забил победный мяч на 74-й минуте. Овьедо удалась атака по левому флангу, а марокканец перед воротами замкнул передачу Фернандеса.

В составе "красно-белых" все 90 минут отыграли Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Первый заработал "горчичник" под занавес поединка. Второй же однажды оказался вне игры.

Астурийцы с третьей победой в активе больше не выглядят безнадежным аутсайдером. Овьедо набрал 16 очков. Жирона завоевала 25 пунктов и идет в середине турнирной таблицы.

Статистика матча Овьедо – Жирона 22-го тура чемпионата Испании

Овьедо – Жирона – 1:0

Гол: Шайра, 74

Ожидаемые голы (xG): 1.36 - 0.61

Владение мячом: 34 % - 66 %

Удары: 8 - 9

Удары в створ: 4 - 1

Угловые: 4 - 4

Фолы: 12 - 16

