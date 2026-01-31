iSport.ua
Жирона украинцев потерпела сенсационное поражение

Овьедо оформил первую победу с сентября.
Сегодня, 16:55       Автор: Антон Федорцив
Овьедо – Жирона / Getty Images
В рамках 22-го тура испанской Ла Лиги полосу неудач прервал Овьедо. Астурийцы на домашней арене минимально одолели Жирону.

Героем "синих" стал Шайра. Именно он забил победный мяч на 74-й минуте. Овьедо удалась атака по левому флангу, а марокканец перед воротами замкнул передачу Фернандеса.

В составе "красно-белых" все 90 минут отыграли Виктор Цыганков и Владислав Ванат. Первый заработал "горчичник" под занавес поединка. Второй же однажды оказался вне игры.

Астурийцы с третьей победой в активе больше не выглядят безнадежным аутсайдером. Овьедо набрал 16 очков. Жирона завоевала 25 пунктов и идет в середине турнирной таблицы.

Статистика матча Овьедо – Жирона 22-го тура чемпионата Испании

Овьедо – Жирона – 1:0
Гол: Шайра, 74

Ожидаемые голы (xG): 1.36 - 0.61
Владение мячом: 34 % - 66 %
Удары: 8 - 9
Удары в створ: 4 - 1
Угловые: 4 - 4
Фолы: 12 - 16

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: овьедо Ла Лига Виктор Цыганков Жирона Владислав Ванат

