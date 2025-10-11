iSport.ua
Топ-клуб из Франции объявил о назначении нового тренера

После чемпионства с бельгийским Юнионом Себастьян Поконьоли возглавил Монако.
Вчера, 23:12       Автор: Игорь Мищук
Себастьян Поконьоли / Getty Images
Себастьян Поконьоли / Getty Images

Монако объявил о назначении на пост главного тренера Себастьяна Поконьоли.

Как сообщает официальный сайт монегасков, 38-летний бельгийский специалист подписал контракт до июня 2027 года.

Читай также: Фати может вернуться в чемпионат Испании

Во главе Монако новый тренер сменил ранее отправленного в отставку Ади Хюттера, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Предыдущим место работы Поконьоли был Юнион Сент-Жилуаз, с которым он в прошлом сезоне выиграл чемпионат Бельгии и завоевал Суперкубок.

Монако на данный момент занимает пятую позицию в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 13 очков в семи сыгранных матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монако Лига 1 чемпионат франции

