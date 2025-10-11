Топ-клуб из Франции объявил о назначении нового тренера
Монако объявил о назначении на пост главного тренера Себастьяна Поконьоли.
Как сообщает официальный сайт монегасков, 38-летний бельгийский специалист подписал контракт до июня 2027 года.
Во главе Монако новый тренер сменил ранее отправленного в отставку Ади Хюттера, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов.
L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Sébastien Pocognoli au poste d’entraîneur ✍️— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 11, 2025
Le technicien belge de 38 ans a paraphé un contrat le liant jusqu’en juin 2027 avec les Rouge & Blanc.
Предыдущим место работы Поконьоли был Юнион Сент-Жилуаз, с которым он в прошлом сезоне выиграл чемпионат Бельгии и завоевал Суперкубок.
Монако на данный момент занимает пятую позицию в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 13 очков в семи сыгранных матчах.
