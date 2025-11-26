Лига чемпионов: Монако потерял победу над Пафосом, а Копенгаген одолел Кайрат

Чемпион Дании дома разобрался с казахским грандом. Повели "львы" в счете в середине первого тайма. Это Дадасон отправил мяч в сетку после удара Роберта с рикошетом.

Во второй половине удвоил преимущество Копенгагена Ларссон. Он реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой. А на 73-й минуте Роберт попал в нижний угол со второй попытки.

Однако, Кайрат замахнулся на камбэк. Сначала юный Сатпаев воспользовался ошибкой кипера и отправил мяч в пустые ворота. А на последней минуте Байбек в два касания переиграл Котарски – 2:3 в итоге.

Статистика матча Копенгаген – Кайрат 5-го тура Лиги чемпионов

Копенгаген – Кайрат – 3:2

Голы: Дадасон, 26, Ларссон, 59 (пенальти), Роберт, 73 – Сатпаев, 81, Байбек, 90

Ожидаемые голы (xG): 3.27 - 1.95

Владение мячом: 53 % - 47 %

Удары: 18 - 13

Удары в створ: 9 - 4

Угловые: 5 - 0

Фолы: 19 - 10

На Кипре команды обменялись голами к экватору тайма. Монегаски повели с голом Минамино, замкнувшего прострел Аклиуша. В ответ Давид Луис головой вогнал мяч в девятку после навеса Оршича.

Второй раз Монако вышел вперед на 26-й минуте. Балогун перехватил мяч на чужой половине и прошил Неофитоса метров с десяти. Но под занавес поединка Пафос вырвал ничью благодаря серии рикошетов после углового.

Статистика матча Пафос – Монако 5-го тура Лиги чемпионов

Пафос – Монако – 2:2

Голы: Давид Луис, 18, Салису, 88 (автогол) – Минамино, 5, Балогун, 26

Ожидаемые голы (xG): 1.18 - 1.52

Владение мячом: 48 % - 52 %

Удары: 17 - 14

Удары в створ: 4 - 6

Угловые: 5 - 3

Фолы: 14 - 9

