Монако продал вундеркинда в Саудовскую Аравию

Юный нападающий уехал на Ближний Восток.
Сегодня, 18:55       Автор: Антон Федорцив
Джордж Иленикена / Getty Images
Джордж Иленикена / Getty Images

Аравийский Аль-Иттихад оперативно нашел замену Кариму Бензему. Скамьи "тигров" пополнил форвард Джордж Иленикена, сообщает официальный X клуба.

Французский Монако получил за нападающего 30 млн. евро. Иленикена – вдвое младше Бензема. Нигерийцу в августе исполнилось 19 лет, а проданный в столичный Аль-Хиляль француз недавно отпраздновал 38-летие.

В нынешнем сезоне Иленикена сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых оформил 4 мяча. Контракт с Аль-Иттихадом он заключил до лета 2029 года. Ранее форвард выступал за бельгийский Антверпен и французский Амьен.

Тем временем нападающий Криштиану Роналду настроен покинуть Ан-Наср из Эр-Рияда.

