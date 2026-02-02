Бензема официально сменил клуб в Саудовской Аравии
Аль-Хиляль объявил о переходе из Аль-Иттихада нападающего Карима Бензема.
О подписании 38-летнего футболиста информирует пресс-служба саудовского клуба.
Детали сделки не уточняются, но, как сообщалось ранее, контракт обладателя Золотого мяча-2022 с новым клубом будет рассчитан до лета 2027 года.
"كريــم" في معقل "الزعيـم" ☝️💙 pic.twitter.com/7cXLM7L2p4— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 2, 2026
Отметим, что Аль-Хиляль на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, а Аль-Иттихад занимает шестое место.
В составе Аль-Иттихада Бензема выступал с лета 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за команду 21 матч во всех турнирах, отличившись 16 голами.
Ранее сообщалось, что Бензема не устроили финансовые условия нового контракта с Аль-Иттихадом, из-за чего он выразил готовность покинуть клуб.
