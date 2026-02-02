iSport.ua
Бензема официально сменил клуб в Саудовской Аравии

Французский нападающий продолжит карьеру в Аль-Хиляле.
Вчера, 23:32       Автор: Игорь Мищук
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Аль-Хиляль объявил о переходе из Аль-Иттихада нападающего Карима Бензема.

О подписании 38-летнего футболиста информирует пресс-служба саудовского клуба.

Детали сделки не уточняются, но, как сообщалось ранее, контракт обладателя Золотого мяча-2022 с новым клубом будет рассчитан до лета 2027 года.

Отметим, что Аль-Хиляль на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, а Аль-Иттихад занимает шестое место.

В составе Аль-Иттихада Бензема выступал с лета 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за команду 21 матч во всех турнирах, отличившись 16 голами.

Ранее сообщалось, что Бензема не устроили финансовые условия нового контракта с Аль-Иттихадом, из-за чего он выразил готовность покинуть клуб.

