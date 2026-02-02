Атлетико объявил о подписании лидера Аталанты

Форвард Аталанты Адемола Лукман стал игроком мадридского Атлетико.

Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

28-летний нигериец подписал с "матрасниками" контракт, рассчитанный до 30 июня 2030 года.

Атлетико заплатил за новичка 35 миллионов евро. Также бергамаски смогут получить пять миллионов евро в виде бонусов.

Напомним, что Лукман выступал за Аталанту с лета 2022 года. Всего в составе итальянской команды нигерийский форвард провел 137 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 55 голов и 27 результативных передач.

