Атлетико потерял лидера команды

Ветеран Антуан Гризманн не поможет мадридскому Атлетико в предстоящих поединках. Француз получил повреждение левой ноги, сообщает официальный сайт клуба.

У нападающего диагностировали растяжение мышцы бедра. Ориентировочные сроки восстановления Гризманна "матрасники" не предоставили. Посреди недели он отыграл полчаса против стамбульского Галатасарая, а травмировался в пятницу на тренировке.

В нынешнем сезоне Гризманн провел 30 матчей во всех турнирах, в которых оформил 10 голов и 1 ассист. Контракт универсала атаки с Атлетико действует до лета 2027 года.

К слову, лондонский Арсенал положил глаз на форварда испанского гранда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!