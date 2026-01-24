iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Атлетико потерял лидера команды

Нападающий попал в лазарет.
Сегодня, 13:57       Автор: Антон Федорцив
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Ветеран Антуан Гризманн не поможет мадридскому Атлетико в предстоящих поединках. Француз получил повреждение левой ноги, сообщает официальный сайт клуба.

У нападающего диагностировали растяжение мышцы бедра. Ориентировочные сроки восстановления Гризманна "матрасники" не предоставили. Посреди недели он отыграл полчаса против стамбульского Галатасарая, а травмировался в пятницу на тренировке.

В нынешнем сезоне Гризманн провел 30 матчей во всех турнирах, в которых оформил 10 голов и 1 ассист. Контракт универсала атаки с Атлетико действует до лета 2027 года.

К слову, лондонский Арсенал положил глаз на форварда испанского гранда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико Антуан Гризманн

Статьи по теме

Арсенал пополнил список претендентов на звезду Атлетико Арсенал пополнил список претендентов на звезду Атлетико
Челси присоединился к ПСЖ в гонке за бомбардиром Атлетико Челси присоединился к ПСЖ в гонке за бомбардиром Атлетико
Атлетико нашел замену Галлахеру в АПЛ Атлетико нашел замену Галлахеру в АПЛ
Тоттенхэм оформил переход финалиста Евро-2024 Тоттенхэм оформил переход финалиста Евро-2024

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: короткая индивидуальная гонка у мужчин откроет этап Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: матчи Ливерпуля, Баварии и Реала
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Формула 116:36
Хилл нашел конюшню на роль "новой Браун"
Украина16:10
Суперлига: Киев-Баскет обыграл Нико-Баскет в перенесенном поединке
Биатлон15:51
Германия потеряла победу в сингл-миксте
НХЛ15:28
Вундеркинд Сан-Хосе установил клубный рекорд
Биатлон14:56
Сборная Германии выиграла одиночную смешанную эстафету в Нове-Место
НБА14:24
ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
Европа13:57
Атлетико потерял лидера команды
Теннис13:21
Осака неожиданно снялась с Australian Open
НБА12:55
НБА: Денвер победил Милуоки, Бостон дожал Бруклин
НХЛ12:29
НХЛ: Сан-Хосе одолел Рейнджерс, Филадельфия обыграла Колорадо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK