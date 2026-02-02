iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Майами подготовил щедрое предложение за суперзвезду НБА

Флоридцы стремятся успеть к дедлайну обменов.
Сегодня, 19:57       Автор: Антон Федорцив
Яннис Адетокунбо / Getty Images
Яннис Адетокунбо / Getty Images

Лидер Милуоки Яннис Адетокунбо получил возможность перейти в Майами. Хит сделали весомое предложение для Бакс, сообщает Miami Herald.

Милуоки могут получить за грека по меньшей мере четырех баскетболистов. Также за Адетокунбо Майами предложил значительное количество активов на драфтах. В Висконсин могут поехать Тайлер Хирро, Келел Уэйр, Терри Розир и кто-то из проспектов Хит.

Статистика Адетокунбо в нынешнем сезоне – 28 очков, 10 подборов, 5.6 передачи и 0.9 перехвата за 29 минут в среднем на паркете. Милуоки выбрал форварда под 15-м номером на драфте НБА-2013.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милуоки Бакс Майами Хит Яннис Адетокунбо

Статьи по теме

Даллас не поехал на поединок регулярки НБА Даллас не поехал на поединок регулярки НБА
НБА: Лейкерс проиграли Шарлотт, поражение Юты без Михайлюка, Бостон одолел Майами НБА: Лейкерс проиграли Шарлотт, поражение Юты без Михайлюка, Бостон одолел Майами
Игрок Майами вышел на второе место по очкам в истории клуба Игрок Майами вышел на второе место по очкам в истории клуба
Морант выбрал приоритетный карьерный вариант Морант выбрал приоритетный карьерный вариант

Видео

Уайлдер и Чисора устроили первую дуэль взглядов перед боем
Уайлдер и Чисора устроили первую дуэль взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи клубов УПЛ, Рома встретится с Удинезе
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
просмотров

Последние новости

Европа21:15
Атлетико объявил о подписании лидера Аталанты
Бокс20:40
Уайлдер и Чисора устроили первую дуэль взглядов перед боем
Бокс20:02
"Ненавижу себя": Теофимо высказался о разгромном поражении от Шакура
НБА19:57
Майами подготовил щедрое предложение за суперзвезду НБА
Европа19:30
Манчестер Сити отпустил хавбека-"призрака" в Чемпионшип
Европа19:15
Яремчук официально перешел во французский клуб
Европа и мир18:59
Сборная Украины получила календарь этапа Европейского кубка наций
Украина18:45
Календарь Шахтера: первый спарринг на сборах "горняки" проведут с немецким соперником
Украина18:40
Шахтер сменил соперников на тренировочном сборе
Формула 118:22
Чемпион мира-2009 стал послом Астон Мартин
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK