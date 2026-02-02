Майами подготовил щедрое предложение за суперзвезду НБА

Лидер Милуоки Яннис Адетокунбо получил возможность перейти в Майами. Хит сделали весомое предложение для Бакс, сообщает Miami Herald.

Милуоки могут получить за грека по меньшей мере четырех баскетболистов. Также за Адетокунбо Майами предложил значительное количество активов на драфтах. В Висконсин могут поехать Тайлер Хирро, Келел Уэйр, Терри Розир и кто-то из проспектов Хит.

Статистика Адетокунбо в нынешнем сезоне – 28 очков, 10 подборов, 5.6 передачи и 0.9 перехвата за 29 минут в среднем на паркете. Милуоки выбрал форварда под 15-м номером на драфте НБА-2013.

