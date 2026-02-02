iSport.ua
НБА: Нью-Йорк разобрался с Лейкерс, Оклахома обыграла Денвер

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:54       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images
НБА / Getty Images

В ночь на понедельник, 2 февраля, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны десять матчей.

Результаты матчей НБА за 2 февраля

Торонто — Юта — 107:100 (28:23, 23:33, 35:28, 21:16)

Торонто: Барретт (21), Ингрем (19), Куикли (17), Барнс (14 + 9 подборов + 4 блок-шота), Мюррей-Бойлс (4) — старт; Мамукелашвили (20), Уолтер (7), Шед (5), Дик (0), Беттл (0), Агбаджи (0).

Юта: Маркканен (27 + 11 подборов), Коллиер (19 + 7 передач), Нуркич (11 + 13 подборов + 5 потерь), Уильямс (10), Бейли (4 + 11 подборов) — старт; Михайлюк (8), Клейтон (7), Филиповски (6), Сенсабо (4), Лав (4).

Нью-Йорк — Лейкерс — 112:100 (27:33, 25:23, 38:26, 22:18)

Нью-Йорк: Ануноби (25 + 8 подборов), Харт (20), Брансон (12 + 7 подборов + 13 передач), Таунс (11 + 13 подборов), Бриджес (10) — старт; Шемет (23), Колек (8), Диавара (3), Хукпорти (0), Джонс (0), Робинсон (0 + 7 подборов), Джемисон (0).

Лейкерс: Дончич (30 + 15 подборов + 8 передач), Джеймс (22 + 6 передач), Эйтон (13), Смарт (7), Ларевиа (5) — старт; Хачимура (11), Винсент (8), Хейс (2), Вандербильт (1), Клебер (1), Кнехт (0), Тимми (0), Смит (0).

Сан-Антонио — Орландо — 112:103 (37:21, 23:40, 26:18, 26:24)

Сан-Антонио: Вембаньяма (25 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Васселл (16), Фокс (14 + 10 передач), Шемпени (11 + 8 подборов), Барнс (7) — старт; Харпер (15), К. Джонсон (14 + 10 подборов), Брайан (6), Корнет (2), Ингрем (2), Маклафлин (0), Уотерс (0), Умуде (0).

Орландо: Бейн (25), Банкеро (19 + 10 подборов), Блэк (11), Саггс (5 + 6 передач), Картер (2) — старт; Айзек (9), М. Вагнер (8), Пенда (7), да Силва (7), Битадзе (4), Ричардсон (3), Ховард (3), Джонс (0).

Финикс — Клипперс — 93:117 (20:24, 23:25, 28:36, 22:32)

Финикс: Аллен (23 + 8 передач), Брукс (22), Хиллеспи (12), О’Нил (9), Уильямс (7 + 7 подборов) — старт; Гудвин (12), Игодаро (4), Ливерс (2), Буэй (2), Данн (0), Флеминг (0), Малуач (0).

Клипперс: Леонард (25 + 8 подборов), Коллинз (16 + 9 подборов), Зубац (14 + 20 подборов), Сендерс (12), Данн (8 + 5 потерь) — старт; Миллер (20), Б. Лопес (8), Кристи (6), Батюм (3 + 8 подборов), Нидерхойзер (3), Браун (2).

Портленд — Кливленд — 111:130 (24:29, 24:28, 30:41, 33:32)

Портленд: Шарп (20), Грант (15), Сиссоко (15), Камара (12), Клинген (8 + 12 подборов + 4 блок-шота) — старт; Лав (21), Р. Уильямс (10 + 12 подборов), Уэсли (5), Рупер (3), Кук (2), Ян Ханьсен (0).

Кливленд: Аллен (40 + 17 подборов + 4 блок-шота), Меррилл (22), Тайсон (18 + 6 передач), Митчелл (14 + 9 передач), Уэйд (6) — старт; Томлин (12), Брайант (10), Портер (3 + 12 передач + 5 перехватов), Болл (3), Энаруна (2), Нэнс (0), Проктор (0).

Денвер — Оклахома — 111:121 (26:32, 29:30, 30:39, 26:20)

Денвер: Уотсон (29), Йокич (16 + 7 подборов + 8 передач + 6 потерь), Дж. Мюррей (12 + 12 передач), Пикетт (7), Джонс (6) — старт; Валанчюнас (13), Б. Браун (9), Стротер (9), Тайсон (5), Хардуэй (3), Холмс (2), Ннаджи (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (34 + 13 передач), Уоллес (27), Холмгрен (14), Дорт (6), Хартенштайн (4) — старт; Уиггинс (14), Джо (9), Джейлин Уильямс (8), К. Уильямс (5), Барнхайзер (0), Дженг (0).

Бостон — Милуоки — 107:79 (26:26, 30:16, 22:19, 29:18)

Бостон: Браун (30 + 13 подборов), Уайт (17 + 7 подборов + 8 передач), Кэта (14 + 8 подборов), Притчард (7), Хаузер (3) — старт; Саймонс (27), Уолш (6), Гарза (3), Уильямс (0), Шайерман (0), Майнотт (0), Гонсалес (0).

Милуоки: Роллинз (25 + 7 передач), Кузма (16), Портис (8 + 12 подборов), Тернер (7), Грин (3) — старт; Трент (9), Нэнс (7), Симс (2), Энтони (2), Коффи (0), Джексон (0), Т. Адетокумбо (0).

Вашингтон — Сакраменто — 116:112 (23:14, 30:34, 35:34, 28:30)

Вашингтон: Бегли (15), Кулибали (15), Миддлтон (13), Керрингтон (6 + 6 передач), Джордж (6) — старт; Райли (18 + 6 передач), Джонсон (17 + 7 потерь), Лабиссьер (13 + 7 подборов), Уоткинс (8), Купер (5 + 7 подборов), Хилл (0).

Сакраменто: Лавин (35), Дерозан (32), Рейно (14), Клифорд (6), Ачиува (5) — старт; Кардуэлл (5), Картер (4), Монк (4), Макдермотт (3), Стивенс (2), Юбенкс (2), Плауден (0).

Детройт — Бруклин — 130:77 (33:24, 34:20, 33:18, 30:15)

Детройт: Дюрен (21 + 10 подборов), Каннингем (18 + 12 передач), Харрис (11), Томпсон (9 + 8 подборов), Д. Робинсон (8) — старт; Дженкинс (18), Сассер (10), Стюарт (9), Грин (8), Айви (8), Холланд (6), Рид (4).

Бруклин: Клекстон (10), Вольф (6 + 10 подборов), Траоре (5), Менн (4), Демин (3) — старт; Пауэлл (12), Томас (12), Уилсон (8 + 7 подборов), Шарп (8 + 11 подборов + 5 потерь), Лидделл (5), Сараф (4), Мартин (0).

Майами — Чикаго — 134:91 (34:13, 28:27, 39:22, 33:29)

Майами: Ларссон (20), Адебайо (20 + 9 подборов), Уиггинс (14), Митчелл (13 + 6 передач), Фонтеккьо (2 + 7 подборов) — старт; Уэйр (17), Хакс (14), Смит (10 + 6 передач), Джонсон (9), Гарднер (5 + 7 подборов), Голдин (4), Якучионис (4 + 9 передач), Янг (2).

Чикаго: Уэйт (16), Вучевич (12), Досунму (10), Окоро (9), Бузелис (2) — старт; Филлипс (10), Олбрич (9), Уильямс (9 + 10 подборов), Терри (8), Кавамура (6 + 6 передач).

