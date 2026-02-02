iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Известна оценка Ярмолюка за матч против Астон Виллы

Статистика Егора в игре 24 тура АПЛ.
Сегодня, 07:25       Автор: Валентина Чорноштан
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

Накануне состоялся матч между Астон Виллой и Брентфордом, в составе пчёл сыграл украинец Егор Ярмолюк.

Полузащитник лондонской команды и сборной Украины вышел на 60-й минуте встречи.

За 30 минут на поле Ярмолюк совершил 13 касаний мяча, отдал 5 точных передач из 6 (83%), выиграл 1 единоборство из 4 (25%), допустил 3 потери мяча, выполнил 2 попытки дриблинга, сделал 1 отбор и 1 перехват.

Статистический портал Sofascore оценил игру Егора в 6,4 балла, а WhoScored поставил хавбеку 6,1. Средняя оценка игроков Брентфорда за матч - 6,88.

Узнать, чем завершился поединок 24-го тура АПЛ и кто покинул поле с тремя очками, вы можете на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕГОР ЯРМОЛЮК ФК Брентфорд

