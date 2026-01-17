Брентфорд Ярмолюка уступил Челси

Команда Лиама Росеньора претендовала на быстрый мяч. Впрочем, выход один на один Гарначо нивелировал Келлехер, а падение Жуана Педро в чужой штрафной не привело к пенальти. "Пчелы" ответили моментом с прострелом Шаде.

А на 26-й минуте повел Челси. Гол показался случайным – Кайоде неудачно выбил мяч, а тот от Фернандеса отскочил к Жуану Педро. Бразилец без лишних раздумий отправил сферу под перекладину.

Брентфорд едва не сравнял счет перед перерывом, но Йенсен из пределов штрафной попал в штангу. На старте же второго тайма Шаде не переиграл Санчеса в очной дуэли. "Пчелы" пытались найти новые возможности.

Однако, на 76-й упустили выпад у собственных ворот. Делап перехватил мяч и заставил Келлехера сфолить на себе – пенальти. К отметке подошел Палмер и установил окончательный результат.

Челси прервал пятиматчевую серию без побед в Премьер-лиге. "Синие" набрали 34 очка и обошли Брентфорд в турнирной таблице. В активе команды Егора Ярмолюка, проведшего на поле 90 минут, осталось 33 пункта.

Статистика матча Челси – Брентфорд 22-го тура чемпионата Англии

Челси – Брентфорд – 2:0

Голы: Жуан Педро, 26, Палмер, 76 (пенальти)

Ожидаемые голы (xG): 1.59 - 1.54

Владение мячом: 46 % - 54 %

Удары: 6 - 15

Удары в створ: 2 - 5

Угловые: 3 - 9

Фолы: 7 - 10

