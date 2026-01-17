iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Брентфорд Ярмолюка уступил Челси

"Синие" прервали полосу неудач.
Сегодня, 18:59       Автор: Антон Федорцив
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

Команда Лиама Росеньора претендовала на быстрый мяч. Впрочем, выход один на один Гарначо нивелировал Келлехер, а падение Жуана Педро в чужой штрафной не привело к пенальти. "Пчелы" ответили моментом с прострелом Шаде.

А на 26-й минуте повел Челси. Гол показался случайным – Кайоде неудачно выбил мяч, а тот от Фернандеса отскочил к Жуану Педро. Бразилец без лишних раздумий отправил сферу под перекладину.

Брентфорд едва не сравнял счет перед перерывом, но Йенсен из пределов штрафной попал в штангу. На старте же второго тайма Шаде не переиграл Санчеса в очной дуэли. "Пчелы" пытались найти новые возможности.

Однако, на 76-й упустили выпад у собственных ворот. Делап перехватил мяч и заставил Келлехера сфолить на себе – пенальти. К отметке подошел Палмер и установил окончательный результат.

Челси прервал пятиматчевую серию без побед в Премьер-лиге. "Синие" набрали 34 очка и обошли Брентфорд в турнирной таблице. В активе команды Егора Ярмолюка, проведшего на поле 90 минут, осталось 33 пункта.

Статистика матча Челси – Брентфорд 22-го тура чемпионата Англии

Челси – Брентфорд – 2:0
Голы: Жуан Педро, 26, Палмер, 76 (пенальти)

Ожидаемые голы (xG): 1.59 - 1.54
Владение мячом: 46 % - 54 %
Удары: 6 - 15
Удары в створ: 2 - 5
Угловые: 3 - 9
Фолы: 7 - 10

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси брентфорд АПЛ ЕГОР ЯРМОЛЮК

Статьи по теме

Арсенал неожиданно потерял очки в матче с Ноттингемом Арсенал неожиданно потерял очки в матче с Ноттингемом
Ливерпуль не справился дома с аутсайдером чемпионата Ливерпуль не справился дома с аутсайдером чемпионата
МЮ уверенно одолел Манчестер Сити МЮ уверенно одолел Манчестер Сити
Наполи готов реанимировать очередную звезду АПЛ Наполи готов реанимировать очередную звезду АПЛ

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: мужской спринт в Рупольдинге выиграл Самуэльссон
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского спринта в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: манчестерское дерби, Ярмолюк против Челси, Реал сразится с Леванте
просмотров
Свитолина в 23-й раз в карьере выходит в финал, победив Йович в Окленде
просмотров

Последние новости

Европа22:12
Бавария расправилась в гостях с Лейпцигом
Европа21:45
Арсенал неожиданно потерял очки в матче с Ноттингемом
Игровые21:10
Украина потерпела второе разгромное поражение на чемпионате Европы по гандболу
Другие страны20:45
Кубок африканских наций-2025: Нигерия в серии пенальти одолела Египет, став бронзовым призером
Европа20:33
Украинский нападающий отличился голом в дебютном матче за английский клуб
Украина20:10
Календарь Динамо: "бело-синие" объявили соперников на сборах
Биатлон19:58
Без Пидручного: Украина определилась с составом мужской сборной на этап в Новом Месте
Украина19:55
УХЛ: Крыжинка Кэпиталз обыграла Шторм
Легкая атлетика19:38
Магучих триумфовала на Мемориале Демьянюка
Украина19:22
Суперлига: Киев-Баскет победил Днепр, Кривбасс одолел Старый Луцк
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK