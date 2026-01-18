Оценка Ярмолюка против Челси

В субботу, 17 января, Челси принимал Брентфорд с Егором Ярмолюком, который вышел в стартовом составе и отыграл 90+2 минуты.

За матч украинский хавбек совершил 69 касаний мяча, сделал 3 отбора и 2 перехвата, отдал 51 точную передачу из 56 (91%), выиграл 5 единоборств из 11 (45%) и 6 раз потерял мяч.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили игру Егора в 6,4 и 6,5 балла соответственно. Лучшим игроком в составе Брентфорда стал Миккель Дамсгор - 6,9 и 7,1 балла.

К слову, матч завершился победой Челси со счетом 2:0, тем самым "синие" прервали пятиматчевую серию без побед в АПЛ.

