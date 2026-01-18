iSport.ua
Оценки Трубина и Судакова за матч Бенфики против Риу Аве

Ассист хавбека и "сухой" матч украинского голкипера.
Сегодня, 07:30       Автор: Валентина Чорноштан
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

В субботу, 17 января, Бенфика сыграла против Риу Аве. В этом матче приняли участие украинские игроки: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков, однако, если вратарь провел весь поединок, то полузащитника заменили на последних минутах игры, а именно на 90-й минуте, после чего было добавлено еще 6 минут.

Судаков за игру в 18-м туре чемпионата Португалии сумел сделать голевую передачу, также он совершил 83 касания мяча, создал 4 момента (1 из них — голевой), нанес 3 удара по воротам (2 — из пределов штрафной площадки, из которых 1 — в створ), отдал 55 точных передач из 62 попыток (88,7%), выиграл 2 дуэли из 5 (40%).

Тем временем, Трубин сделал 1 сейв, 16 раз коснулся мяча, отдал 8 точных передач из 11 попыток (72,7%), выиграл 1 дуэль на газоне (100%), заработал на себе 1 фол, совершил 1 вынос мяча, выполнил 4 подбора и допустил 3 потери.

Статистический портал SofaScore выставил Судакову 7,0 балла, а Трубин получил оценку 7,4. От портала WhoScored Георгий получил 7,8, а Анатолий — 6,7 балла, что считается худшей оценкой среди игроков Бенфики.

К слову, посмотреть обзор, узнать счет и статистику матча Бенфика - Риу Аве можно на нашем сайте.

