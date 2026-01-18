Риу Аве - Бенфика 0:2: обзор матча и результат игры 17.01.2026

Полузащитник отличился ассистом, а Трубин отыграл "на ноль".

В субботу, 17 января, Бенфика встречалась в гостях с Риу Аве в рамках 18-го тура чемпионата Португалии.

Подопечные Жозе Моуринью справились с середняком первенства, одержав победу со счетом 2:0.

Лиссабонская команда повела в противостоянии на 16-й минуте при непосредственном участии украинского полузащитника Георгия Судакова. Украинец навесил с правого фланга в штрафную, а Леандру Баррейру головой отправил мяч в сетку. В середине первого тайма "орлы" удвоили свое преимущество благодаря автоголу.

Судаков был заменен на последней минуте основного времени. Украинский голкипер Анатолий Трубин также начинал этот поединок в стартовом составе и отыграл весь матч.

Набрав 42 очка, Бенфика продолжает занимать третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии. Риу Аве с 20 баллами идет на 11-й позиции.

Статистика матча Риу Аве - Бенфика 18-го тура чемпионата Португалии

Риу Аве - Бенфика 0:2

Голы: Баррейру, 16, Нтой, 25 (аг)

Ожидаемые голы (xG): 0.19 - 2.47

Владение мячом: 37% - 63%

Удары: 7 - 24

Удары в створ: 1 - 8

Угловые: 3 - 11

Фолы: 12 - 8

Риу Аве: Мешта - Эбби, Петрассо, Брабец, Атанасиу (Никичер, 73) - Нтой (Папаканелиос, 72), Агилера (Лиавас, 80), Жуан Томе - Клейтон, Андре Луис (Польманн, 73), Шпикич (Безерра, 80).

Бенфика: Трубин - Дедич, Даль, Отаменди, Араужу - Аурснес, Судаков (Ману, 90), Баррейру - Шельдеруп (Кабрал, 62), Престианни (Регу, 78), Павлидис.

Предупреждения: Нтой - Шельдеруп, Даль.

