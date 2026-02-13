iSport.ua
Ярмолюк получил оценку за матч против Арсенала

Уступил партнёрам по оценкам в лондонском противостоянии.
Сегодня, 07:29       Автор: Валентина Чорноштан
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

Брентфорд на своем поле противостоял Арсеналу, Егор Ярмолюк вышел в стартовом составе и отыграл 73 минуты.

За это время украинский полузащитник совершил 28 касаний мяча и выполнил 95% точных передач. Также он сделал один перехват, дважды подобрал мяч, дважды его потерял и совершил три фола.

Статистические порталы WhoScored и Sofascore оценили игру Егора в 6,1 и 6,4 балла соответственно.

Отметим, что у Ярмолюка самая низкая оценка среди всех игроков Брентфорда, вышедших в стартовом составе.

Как завершился матч 26-го тура АПЛ между лондонскими командами, вы можете узнать на нашем сайте.

