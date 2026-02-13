iSport.ua
Баскетбол

НБА: Лейкерс разгромили Даллас, Оклахома уступила Милуоки

Вашему вниманию результаты и обзоры прошлых поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 08:40       Автор: Валентина Чорноштан
НБА / Getty Images
В ночь на пятницу, 13 февраля, прошел очередной игровой день регулярки НБА, в рамках которого сыграли три матча.

Результаты матчей НБА за 13 февраля

Юта — Портленд — 119:135 (31:28, 32:33, 23:40, 33:34)

Юта: Сенсабо (28), Коллиер (15 + 9 передач), Филиповски (15 + 9 подборов + 6 перехватов), Бэйли (15 + 8 подборов), Уильямс (9) – старт; Михайлюк (14), Хинсон (11), В. Уильямс (6), Кончар (6 + 7 подборов), Тшибве (0).

Портленд: Холидэй (31 + 9 подборов + 7 передач), Клинган (23 + 18 подборов + 7 передач), Грант (18), Камара (14 + 8 подборов), Сиссоко (8) – старт; Хендерсон (15 + 6 потерь), Крейчи (11), Лав (11), Рупер (2), Ян Ханьсэнь (2), Уэсли (0), Кук (0).

Оклахома-Сити — Милуоки — 93:110 (25:30, 30:37, 18:22, 20:21)

Оклахома: Джо (17), Холмгрен (16 + 13 подборов), К. Уильямс (9 + 8 подборов), Дорт (9), Уоллес (3) – старт; Маккейн (13), Карузо (9), Джейлин Уильямс (7), Уиггинс (5), Бейхайм (3), Топич (2), Барнхайзер (0).

Милуоки: Дженг (19 + 11 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Грин (17), Кузма (14), Портер (12 + 7 передач), Симс (8) – старт; Портис (15 + 12 подборов), Томас (12), Нэнс (11 + 7 подборов), Джексон (2), Трент (0), Т. Адетокумбо (0).

Лейкерс — Даллас — 124:104 (36:31, 28:32, 32:19, 28:22)

Лейкерс: Джеймс (28 + 10 подборов + 12 передач), Хатимура (21), Хэйс (16 + 7 подборов), Ларэвиа (11), Смарт (9 + 6 передач) – старт; Ривз (18 + 6 передач), Кеннард (9 + 7 подборов), Вандербилт (5), Клебер (5), Тьеро (2), Джеймс-младший (0), Кнехт (0), Тимми (0), Бафкин (0).

Даллас: Кристи (19), Маршалл (19), Вашингтон (18), Уильямс (17 + 7 передач), Гэффорд (2) – старт; Томпсон (9), Миддлтон (8), Бэгли (7), Джонс (3), Пауэлл (2), Джонсон (0).

