Кирилл Марсак – о решающем старте в одиночном катании: Нужно доверять себе

В пятницу, 13 февраля, состоится решающий старт в мужском одиночном катании, в котором примет участие Кирилл Марсак.

Накануне соревнования украинец прокомментировал предстоящий старт:

"То, через что мы проходили уже много раз. Независимо от того, какой это каток, нам нужно делать свое дело как можно лучше. С настроением всё супер. Тренер говорит, что просто нужно доверять себе и нашим тренировкам. Мы готовы и показываем это не только на тренировках, но и на выступлениях. Просто делаем своё дело", - приводят слова Кирилла Суспільне Спорт.

Добавим, что Марсак получил место в престижной третьей стартовой группе, вместе с ним выступят японец Сюн Сато и француз Кевин Эймоз.

Ранее Украина финишировала с лучшим результатом в истории в смешанной санной эстафете.

