Названо место где пройдет бой Фьюри с Махмудовым

Поединок состоится на футбольном стадионе.
Сегодня, 10:18       Автор: Валентина Чорноштан
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

В конце января был анонсирован бой экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри против россиянина Арсланбека Махмудова.

Отмечается, что уже выбрана локация для поединка, он пройдёт в Лондоне на футбольном стадионе Тоттенхэм вместимостью более 60 000 зрителей.

Сам бой состоится 11 апреля. Также уже запланирована первая пресс-конференция соперников, которая пройдёт в понедельник, 16 февраля, в Лондоне.

Добавим, что ранее Тайсон проводил бой на этом стадионе, а именно в декабре 2022 года, когда он в третий раз встречался с Дереком Чисорой.

Тем временем WBC принял официальное решение по поводу боя Усика с Кабайелом.

