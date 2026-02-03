iSport.ua
Zuffa Boxing анонсирует бой Фьюри vs Джошуа

Zuffa готовит встречу титанов,
Сегодня, 15:27       Автор: Валентина Чорноштан
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Zuffa Boxing планирует организовать бой экс-чемпионов мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Добавим, что после победы над Джейком Полом Эй-Джей вызвал на бой "Цыганского короля", однако из-за аварии в Нигерии, в которой погибли близкие для Джошуа люди, идея боксерского поединка приостановилась.

Теперь предстоящий бой Тайсона Фьюри пройдет 11 апреля против россиянина Арсланбека Махмудова в Великобритании, тем временем как Энтони ментально восстанавливается после трагического ДТП.

По информации BoxingScene, Zuffa Boxing рассматривает проведение большого карда в США 12 сентября, и именно на этом карда должен состояться бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира Уайлдер заявил, что победы Тайсона были "подарены" в их трилогии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри бой Энтони Джошуа

