Zuffa Boxing анонсирует бой Фьюри vs Джошуа

Zuffa Boxing планирует организовать бой экс-чемпионов мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Добавим, что после победы над Джейком Полом Эй-Джей вызвал на бой "Цыганского короля", однако из-за аварии в Нигерии, в которой погибли близкие для Джошуа люди, идея боксерского поединка приостановилась.

Теперь предстоящий бой Тайсона Фьюри пройдет 11 апреля против россиянина Арсланбека Махмудова в Великобритании, тем временем как Энтони ментально восстанавливается после трагического ДТП.

По информации BoxingScene, Zuffa Boxing рассматривает проведение большого карда в США 12 сентября, и именно на этом карда должен состояться бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира Уайлдер заявил, что победы Тайсона были "подарены" в их трилогии.

