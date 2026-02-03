iSport.ua
Голден Стейт теряет Карри перед встречей с Сиксерс

Пателлофеморальный синдром не позволит Стефену выйти на паркет.
Сегодня, 13:29       Автор: Валентина Чорноштан
Стефен Карри / Getty Images
В ночь с 3 на 4 февраля пройдет матч Голден Стейт против Филадельфии, но в составе Уорриорз будет отсутствовать Стефен Карри.

У защитника пателлофеморальный болевой синдром. Обычно такое повреждение проявляется отеком и болью в области коленной чашечки, сообщает ESPN.

Впервые игрок почувствовал дискомфорт в колене после индивидуальной тренировки 24 января, после чего пропустил матч с Тимбервулвз.

Отмечается, что Карри высказался о своей травме: он назвал ее "очень странной" и "чем-то, чего раньше не испытывал".

Тем временем Майами подготовил щедрое предложение за суперзвезду НБА.

