Карри обновил личный рекорд сезона в матче с Орландо
Лидер Голден Стэйт набрал 56 очков.
Звезда Голден Стэйт Стефен Карри набрал 56 очков в последнем матче своей команды.
Напомним, накануне Ворриорз обыграли Орландо не в последнюю очередь благодаря результативности своего лидера.
Стеф провел на площадке 34 минуты, за которые успел набрать 56 очков, реализовав 4 из 6 двухочковых, 12 из 19 трехочковых и все штрафные.
Также Карри обновил собственный рекорд сезона и рекорд по количеству матчей с десятью и более успешными трехочковыми.
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