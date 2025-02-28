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Баскетбол

Карри обновил личный рекорд сезона в матче с Орландо

Лидер Голден Стэйт набрал 56 очков.
Сегодня, 09:17
Стеф Карри / Getty Images
Стеф Карри / Getty Images

Звезда Голден Стэйт Стефен Карри набрал 56 очков в последнем матче своей команды.

Напомним, накануне Ворриорз обыграли Орландо не в последнюю очередь благодаря результативности своего лидера.

Стеф провел на площадке 34 минуты, за которые успел набрать 56 очков, реализовав 4 из 6 двухочковых, 12 из 19 трехочковых и все штрафные.

Также Карри обновил собственный рекорд сезона и рекорд по количеству матчей с десятью и более успешными трехочковыми.

Со всеми результатами игрового дня в НБА вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Стефен Карри

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