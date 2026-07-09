Стефен Карри прокомментировал возможный переход Леброна в Уорриорз

Пошутил о потенциальном дуэте с Джеймсом.

Звёздный защитник Голден Стейт Стефен Карри в интервью затронул тему возможного перехода Леброна Джеймса в его команду.

Однако лидер Уорриорз признался, что его куда больше интригует игра форварда на поле для гольфа.

Честно говоря, мне было бы любопытно просто составить компанию Леброну на гольф‑поле. В баскетболе мы бы разобрались, но я бы хотел увидеть его именно как гольфиста, который сейчас доступен на рынке. Он проводит огромное количество тренировок.

"Совместный отдых за игрой доставил бы нам обоим удовольствие. Очень надеюсь, что такой случай представится, но Леброн заслуживает права не торопиться с выбором", — заявил Карри для Larry Brown Sports.

К слову, Клипперс могут подписать звёздного форварда Денвера.

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