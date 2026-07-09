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"Бой однозначно состоится": Итаума назвал чемпиона, с которым планирует встретиться

Британский проспект нацелен на титульный поединок.
Сегодня, 13:54       Автор: Игорь Мищук
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

Проспект супертяжелого дивизиона Мозес Итаума выразил уверенность, что в будущем встретится в ринге с обладателем титула WBO Даниэлем Дюбуа.

При этом британский боксер рассчитывает, что его поединок с соотечественником может быть объединительным.

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"Я думаю, что наш бой с Дюбуа в какой-то момент однозначно состоится. В этом году, в следующем или спустя еще год. Мы два британца, и не выглядит так, что он замедляется, а я чувствую, что набираю ход. Мне кажется, что мы определенно подеремся, но это будет после того, как я завоюю титул, и у него будет титул. Или мы можем владеть уже двумя поясами каждый.

Не знаю, обрадует ли этот бой Фрэнка Уоррена, но я думаю, что он попытается сделать так, чтобы мы с Дюбуа собрали все пояса, а затем устроили унификацию друг с другом. Таков план, и я рад его придерживаться", - приводит слова Итаумы The Ring.

Свой ближайший бой Итаума проведет 29 августа против Филипа Хрговича.

Напомним, что IBF назначила бой между Итаумой и Фрэнком Санчесом за свой титул, который ранее освободил Александр Усик.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Дюбуа Мозес Итаума

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