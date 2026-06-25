Хргович заявил, что получит титульный бой в случае победы над Итаумой
Хорватский супертяжеловес собирается побороться за пояс WBO.
Хорватский супертяжеловес Филип Хргович высказался о своем будущем после ближайшего поединка с Мозесом Итаумой.
По словам боксера, в случае победы над британцем он получит возможность побороться за титул WBO.
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На данный момент поясом WBO владеет Даниэль Дюбуа, который осенью должен провести реванш против Фабио Уордли.
"Да, это прописано в контракте. Если я выиграю, то буду драться за титул с чемпионом WBO", - сказал Хргович в комментарии Boxing News.
Напомним, что бой Итаума - Хргович станет главным событием вечера бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions, который состоится 29 августа в Лондоне на O2 Arena.
Ранее промоутер оценил будущий бой Итаумы против Хрговича.
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