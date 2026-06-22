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"Лакмусовая бумажка для Мозеса": Промоутер оценил будущий бой Итаумы против Хрговича

Фрэнк Уоррен прокомментировал официальный анонс поединка британца и хорвата.
Сегодня, 10:58       Автор: Игорь Мищук
Мозес Итаума и Фрэнк Уоррен / Getty Images
Мозес Итаума и Фрэнк Уоррен / Getty Images

Перспективный боец супертяжелого дивизиона британец Мозес Итаума в своем ближайшем бою встретится в ринге с хорватом Филипом Хрговичем.

После официального анонса будущего противостояния промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что этот поединок с хорватским боксером должен стать настоящей проверкой для британского проспекта.

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"У этого поединка есть все необходимое для того, чтобы стать классическим противостоянием в супертяжелом весе, и мы были решительно настроены организовать его. Этот бой - лакмусовая бумажка для Мозеса, он готов к нему и хотел его. Филип верит, что молодой звезде еще рано драться с ним.

Однако 29 августа мы все узнаем на O2 Arena в рамках еще одного невероятного шоу для британского бокса", - приводит слова Уоррена пресс-служба Queensberry Promotions.

Напомним, что бой Итаума - Хргович станет главным событием вечера бокса от промоутерской компании Queensberry Promotions, который состоится 29 августа в Лондоне на O2 Arena.

Ранее промоутер рассказал, как Итаума может побороться за один из титулов Александра Усика.

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