Уоррен назвал сроки реванша Дюбуа – Уордли

Фрэнк Уоррен подтвердил, что реванш между Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли всё-таки состоится.

Напомним, что в мае этого года Дюбуа победил Уордли благодаря техническому нокауту в 11-м раунде, тем самым перешёл к нему пояс WBO в супертяжёлом весе.

По данным Boxing News Online, стороны заинтересованы в повторном поединке, и сейчас ведётся работа над его организацией.

Также Уоррен добавил, что если Уордли не сможет принять бой, Дюбуа проведёт обязательную защиту титула против другого соперника.

Тем временем WBC обязал украинского чемпиона выйти на ринг против Кабайела.

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