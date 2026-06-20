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Уоррен назвал сроки реванша Дюбуа – Уордли

Бой запланирован на осень.
Сегодня, 12:25       Автор: Валентина Чорноштан
Фабио Уордли, Фрэнк Уоррен, Дэниэл Дюбуа / Getty Images
Фабио Уордли, Фрэнк Уоррен, Дэниэл Дюбуа / Getty Images

Фрэнк Уоррен подтвердил, что реванш между Даниэлем Дюбуа и Фабио Уордли всё-таки состоится.

Напомним, что в мае этого года Дюбуа победил Уордли благодаря техническому нокауту в 11-м раунде, тем самым перешёл к нему пояс WBO в супертяжёлом весе.

По данным Boxing News Online, стороны заинтересованы в повторном поединке, и сейчас ведётся работа над его организацией.

Также Уоррен добавил, что если Уордли не сможет принять бой, Дюбуа проведёт обязательную защиту титула против другого соперника.

Тем временем WBC обязал украинского чемпиона выйти на ринг против Кабайела.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фрэнк Уоррен Даниэль Дюбуа Фабио Уордли

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