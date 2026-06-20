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WBC обязал Усика драться с Кабайелом

В случае отсутствия соглашения будет назначен промоутерский аукцион.
Сегодня, 09:40       Автор: Валентина Чорноштан
Маурисио Сулейман / Getty Images
Маурисио Сулейман / Getty Images

Президент WBC Маурисио Сулейман подтвердил, что организация обязала Александра Усика провести защиту титула против обязательного претендента и обладателя временного пояса Агита Кабайела.

Как приводит слова Сулеймана источник BadLeftHook, на текущий момент стороны ведут переговоры. Однако в случае отсутствия соглашения будет назначен промоутерский аукцион, который определит организатора боя.

Также глава Всемирного боксёрского совета подчеркнул, что WBC рассчитывает на скорейшее проведение поединка, чтобы продолжить развитие ситуации в супертяжёлом дивизионе.

Мы просто ждём, пока стороны завершат переговоры, и надеемся, что этот бой состоится как можно скорее. Команда Усика всегда знала, что обязательным претендентом станет именно тот боксёр, которого они сами поддержали на конгрессе WBC.

Ранее инсайдер рассказал, где планируют организовать бой Фьюри и Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Маурисио Сулейман агит кабайел

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