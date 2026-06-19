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Инсайдер рассказал, где планируют организовать бой Фьюри и Джошуа

Названо наиболее вероятное место проведения поединка британских экс-чемпионов.
Сегодня, 11:41       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

Журналист Дэн Рафаэль поделился информацией об организации боя между бывшими чемпионами мира в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Инсайдер сообщил, что наиболее вероятным местом проведения поединка считается Лас-Вегас, на чем настаивает транслятор.

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"Эдди Хирн неоднократно говорил, что в контракте, который есть у Джошуа, указано, что бой должен пройти в Великобритании. Они, вероятно, внесут изменения. Им, скорее всего, за это заплатят. Но в итоге этот бой, скорее всего, состоится в США.

Лас-Вегас - очень вероятный вариант. Мне сказали, что менее вероятным может быть Мэдисон-сквер-гарден, где у Энтони Джошуа не самые приятные воспоминания о том, как он потерпел тяжелое поражение нокаутом от Энди Руиса. Но Лас-Вегас кажется более предпочтительным.

Дело не столько в том, что все хотят провести бой в Лас-Вегасе. Дело в том, что именно там Netflix хочет провести бой. А поскольку Netflix платит больше всего денег за право быть транслятором, у них есть определенное влияние на место проведения боя.

Как мне сказали люди, причастные к этому событию, они считают, что в США просто больше зрительский рынок, и поэтому они хотели бы провести бой здесь. Они знают, что британцы будут смотреть бой, где бы он ни проходил. Вероятно, многие британцы поедут на бой и заполнят трибуны в Вегасе или там, где он состоится. Но они хотят показать бой в прайм-тайм для американской аудитории. Ради этого они и устраивают бой в США", - сказал Рафаэль в комментарии Pro Boxing Fans.

Напомним, что свой ближайший бой Джошуа проведет 25 июля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде против албанца Кристиана Пренги. Фьюри также планирует разминочный поединок, а в конце года они должны встретиться в ринге друг с другом.

Ранее промоутер объяснил, почему бой Фьюри - Джошуа будет не в Лондоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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