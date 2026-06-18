"С радостью приму на ринге": Джошуа пригласил Фьюри на свой ближайший бой

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа обратился к Тайсону Фьюри, пригласив его на свой ближайший бой против Кристиана Пренги.

Британский боксер предложил соотечественнику подняться к нему в ринг, чтобы финализировать их договоренность по поводу будущего поединка.

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"Приезжай в Саудовскую Аравию 25 июля, я с радостью приму тебя на ринге. Если ты настроен серьезно, выходи, и тогда мы поговорим.

Мне подбросили приманку, сказав, что если я смогу победить Пренгу, то получу бой с Тайсоном Фьюри. Так что я полностью сосредоточен на том, чтобы выполнить эту задачу, потому что это поединок моей мечты. Это большая возможность для меня. Этот год для меня очень важен.

Теперь я знаю, что бой уже согласован. Он более чем желанный гость на ринге, и он станет моим последним препятствием в 2026 году", - приводит слова Джошуа пресс-служба Matchroom Boxing.

Напомним, что свой ближайший бой Джошуа проведет 25 июля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде против албанца Кристиана Пренги, а в конце года должен встретиться в ринге с Фьюри.

Ранее промоутер Джошуа сделал однозначный прогноз на бой с Фьюри.

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