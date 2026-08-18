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Баскетбол

"Это звучит неправильно": Карри - о своей карьере

Готовится к очередному великому сезону.
Сегодня, 14:21       Автор: Валентина Чорноштан
Стефен Карри / Getty Images
Стефен Карри / Getty Images

Звёздный разыгрывающий Голден Стэйт Уорриорз Стефен Карри готовится к своему 18‑му сезону в НБА. 38‑летний баскетболист признался, что с большим энтузиазмом ждёт начала нового чемпионата.

"Это число даже звучит неправильно", -  приводит его слова ClutchPoints.

При этом американец подчеркнул, что намерен максимально использовать оставшуюся часть межсезонья для восстановления и подготовки.

Я очень воодушевлён. Для меня большая честь продолжать играть в эту игру. Я чувствую себя хорошо и стараюсь максимально использовать межсезонье.

Ранее СМИ раскрыли детали настоящей причины ухода Леброна из Лейкерс.

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