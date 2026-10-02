Украина U-17 проиграла Италии

Юношеская сборная Украины U-17 потерпела поражение от сверстников из Италии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:3.

Украинцы открыли счет на 22-й минуте. Илья Бодак заработал пенальти и сам уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Перед перерывом команда Украины удвоила преимущество. На 41-й минуте Артем Рыбак, выступающий за академию Барселоны, отдал результативную передачу на Никколо Капеллато, который отправил мяч в сетку — 2:0.

Однако после перерыва ситуация полностью изменилась. На 47-й минуте итальянцы сократили отставание после ошибки украинского голкипера и защитника.

Еще через несколько минут Италия получила право на пенальти после попадания мяча в руку украинскому футболисту. Габриэль Борса из Милана U-17 был точен с 11-метровой отметки и сравнял счет — 2:2.

Украина не смогла удержать ничью. На 88-й минуте Пипито забил третий гол Италии и принес своей команде победу.

Украина U-17 — Италия U-17 — 2:3

Голы: Бодак, 22 (пен.) — Капеллато, 41 — Борса, 47, 55 (пен.), Пипито, 88.

Напомним, взрослая сборная Украины объявила заявку на матч с Северной Ирландией: семь игроков вне состава.

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