iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Украина U-17 проиграла Италии

Юношеская сборная Украины U-17 потерпела поражение от сверстников из Италии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:3.
Сегодня, 15:54       Автор: Сергей Носенко
Сборная Украины U-17 / УАФ
Сборная Украины U-17 / УАФ

Украинцы открыли счет на 22-й минуте. Илья Бодак заработал пенальти и сам уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Перед перерывом команда Украины удвоила преимущество. На 41-й минуте Артем Рыбак, выступающий за академию Барселоны, отдал результативную передачу на Никколо Капеллато, который отправил мяч в сетку — 2:0.

Однако после перерыва ситуация полностью изменилась. На 47-й минуте итальянцы сократили отставание после ошибки украинского голкипера и защитника.

Еще через несколько минут Италия получила право на пенальти после попадания мяча в руку украинскому футболисту. Габриэль Борса из Милана U-17 был точен с 11-метровой отметки и сравнял счет — 2:2.

Украина не смогла удержать ничью. На 88-й минуте Пипито забил третий гол Италии и принес своей команде победу.

Украина U-17 — Италия U-17 — 2:3

Голы: Бодак, 22 (пен.) — Капеллато, 41 — Борса, 47, 55 (пен.), Пипито, 88.

Напомним, взрослая сборная Украины объявила заявку на матч с Северной Ирландией: семь игроков вне состава.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины U-17 Украина U-17

Статьи по теме

Сборная Украины завершила борьбу за выход на Евро-2026 U-17 Сборная Украины завершила борьбу за выход на Евро-2026 U-17
Сборная Украины одержала первую победу в квалификации Евро-2026 U-17 Сборная Украины одержала первую победу в квалификации Евро-2026 U-17
Сборная Украины с ничьей стартовала в квалификации Евро-2026 U-17 Сборная Украины с ничьей стартовала в квалификации Евро-2026 U-17
Юношеская сборная Украины одержала волевую победу над Грецией, уступая в два мяча Юношеская сборная Украины одержала волевую победу над Грецией, уступая в два мяча

Видео

Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем
Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся с Северной Ирландией в третьем туре Лиги наций
просмотров
Футбол сегодня: Украина принимает Северную Ирландию, матчи Франции, Бельгии, Польши в Лиге наций
просмотров
Свитолина сыграет с Синяковой
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров

Последние новости

Бокс18:59
"Возможно, даже в первом раунде": Джошуа раскрыл амбициозный план на бой с Фьюри
Европа18:25
Лидер Барселоны избежал серьезной травмы
Бокс17:43
Обязательный претендент на пояс IBF сообщил, когда может состояться бой с Хрговичем
Европа16:58
Манчестер Сити подал апелляцию по делу о многочисленных финансовых нарушениях
Украина16:20
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся с Северной Ирландией в третьем туре Лиги наций
Европа15:54
Украина U-17 проиграла Италии
Велоспорт15:18
Украинка выиграла второй этап Тура Коста-Рики и возглавила общий зачет
Баскетбол14:27
"Готов назвать себя женщиной": Трамп высмеял бывшего игрока НБА
Формула 114:01
Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бахрейна
Баскетбол13:10
Экс-игрок сборной Украины получил должность в Лейкерс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK