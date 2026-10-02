Снигур сенсационно обыграла Паолини

Украинская теннисистка Дарья Снигур одержала волевую победу над итальянкой Жасмин Паолини во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине.

Матч продолжался три сета. Снигур уступила в первой партии со счетом 3:6, однако затем выиграла тай-брейк второго сета — 7:6(7:5) и уверенно завершила встречу в решающей партии, взяв ее со счетом 6:2.

Жасмин Паолини — Дарья Снигур — 6:3, 6:7(5:7), 2:6

Для Снигур это одна из наиболее значимых побед в нынешнем сезоне. Паолини на момент матча занимала 20-е место в мировом рейтинге, тогда как украинка находилась на 46-й позиции. До этого теннисистки никогда не встречались на уровне WTA.

Снигур одержала третью в карьере победу над представительницей топ-20. Ранее в этом сезоне украинка обыграла Элину Свитолину в первом круге Уимблдона.

В третьем круге China Open Снигур сыграет с австралийкой Тайлах Престон, которая во втором раунде победила француженку Диан Парри — 7:6(7:4), 6:1.

К слову, Снигур уже начала турнир в Пекине с трехсетовой победы: в первом круге она обыграла польку Катаржину Каву — 3:6, 6:4, 7:5.

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