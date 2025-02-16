Юношеская сборная Украины одержала волевую победу над Грецией, уступая в два мяча

Юношеская сборная Украины U-17 на учебно-тренировочном сборе в Хорватии в рамках подготовки ко второму раунду квалификации Евро-2025 провела товарищеский матч с Грецией.

Подопечные Александра Сытника сумели одержать волевую победу над греками со счетом 4:2, уступая по ходу встречи в два мяча.

Читай также: Сборная Украины U-21 запланировала два спарринга в рамках подготовки к Евро-2025

Уже в начале матча греческая сборная вышла вперед благодаря результативному удару Кириазидиса, а к середине тайма Халдезос удвоил преимущество своей команды. Тем не менее еще в первой половине поединка украинцы сумели исправить ситуацию - сначала Меньшиков реализовал пенальти, а на 42-й минуте Мурадян счет сравнял.

После перерыва уже сборная Украины повела в противостоянии благодаря автоголу, а в компенсированное время Гололобов поставил победную точку в матче.

Украина U-17 - Греция U-17 4:2

Голы: Меньшиков, 39 (пен.), Мурадян, 42, Мокрис, 50 ​​(аг), Гололобов, 90+1 - Кириазидис, 6, Халдезос, 22.

Украина: Крапивин (Ф. Ткаченко, 46), Мурадян (Залипка, 46), Онищук (Вергун, 46), Нивинский (Хливнюк, 46), Мельник (Соломон, 46), Кутья (Гурам, 66), Джурабаев (Гололобов, 66), Корж (О. Ткаченко, 46), Зудин (Шишкевич, 66), Зубрий (Гамзик, 46), Меньшиков (Кучерявый, 46).

Греция (стартовый состав): Христодулопулос, Мокрис, Сувлацис, Димакопулос, Хнарис, Кириазидис, Потуридис, Циокос, Халдезос, Миназидис, Матера.

Отметим, что юношеская сборная Украины во втором раунде квалификации Евро-2025 U-17 попала в группу А1 вместе с Италией, Хорватией и Словакией. Отборочный минитурнир будет проходить с 19 по 25 марта в Хорватии. В финальный турнир выйдет только победитель группы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!