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Сборная Украины U-21 запланировала два спарринга в рамках подготовки к Евро-2025

Украинская молодежка в марте проведет товарищеские матчи в Турции.
Сегодня, 15:25
Украинцы сыграют со словенцами и поляками / УАФ
Украинцы сыграют со словенцами и поляками / УАФ

Молодежная сборная Украины в рамках подготовки к финальной стадии Евро-2025 U-21 проведет два спарринга.

Как сообщает официальный сайт УАФ, оба товарищеских матча будут сыграны в Турции, где у "сине-желтых" запланирован учебно-тренировочный сбор в период с 17 по 25 марта.

Украинская сборная 21 марта проведет спарринг со Словенией, а 25 марта встретится с Польшей.

Напомним, что в июне молодежная сборная Украины сыграет в финальной стадии Евро-2025 U-21. Соперниками украинцев в группе D будут Дания (12 июня), Финляндия (15 июня) и Нидерланды (18 июня).

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