Сборная Украины U-21 узнала соперников на Евро-2025
Наша команда очутилась в группе D.
В Братиславе, Словакия, состоялась жеребьевка группового этапа молодежного Евро-2025.
Напомним, что сборная Украины под руководством Унаи Мельгосы прошла на турнир в статусе лучшей команды со второго места.
В результате жеребьевки наша команда оказалась в группе D, где сыграет с Финляндией, Нидерландами и Данией.
Результаты жеребьевки Евро-2025 (U-21)
- А: Словакия, Испания, Италия, Румыния, Словакия;
- В: Чехия, Англия, Германия, Словения, Чехия;
- С: Португалия, Франция, Польша, Грузия;
- D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания.
Напомним, что молодежній Евро-2025 стартует 11 июня в Словакии.
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