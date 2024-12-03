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Сборная Украины U-21 узнала соперников на Евро-2025

Наша команда очутилась в группе D.
Сегодня, 20:55
Сборная Украины U-21 / УАФ
Сборная Украины U-21 / УАФ

В Братиславе, Словакия, состоялась жеребьевка группового этапа молодежного Евро-2025.

Напомним, что сборная Украины под руководством Унаи Мельгосы прошла на турнир в статусе лучшей команды со второго места.

В результате жеребьевки наша команда оказалась в группе D, где сыграет с Финляндией, Нидерландами и Данией.

Результаты жеребьевки Евро-2025 (U-21)

  • А: Словакия, Испания, Италия, Румыния, Словакия;
  • В: Чехия, Англия, Германия, Словения, Чехия;
  • С: Португалия, Франция, Польша, Грузия;
  • D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания.

Напомним, что молодежній Евро-2025 стартует 11 июня в Словакии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Евро-2025

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