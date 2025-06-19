"Расстроен, но не могу упрекнуть игроков": Тренер сборной Украины U-21 подвел итог выступлению на Евро-2025

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса проанализировал выступление команды на Евро-2025 U-21.

Накануне украинцы потерпели поражение 0:2 от Нидерландов в решающем матче и, заняв третье место в группе, покинули турнир.

Читай также: Украина U-21 проиграла молодежке Нидерландов и покинула Евро-2025

"Что касается нашего выступления, мы провели хороший сбор перед турниром. Игроки прогрессировали. Сыграли два товарищеских матча, один с Испанией. Хорошо соревновались у обоих, выиграли оба. Матч с Данией, думаю, был неплохим. Мы дважды вели в счете. К сожалению, делаем ошибки в последние минуты. Это говорит о нашей нервозности или эмоциональном состоянии, с которым мы не справились.

Относительно матча с Данией, я всегда оцениваю результат и другие аспекты. Я сказал игрокам, что по нашей статистике мы превзошли Данию во всем, но этого было недостаточно. Так что нам еще нужно поработать над ситуацией в штрафной площадке. То же произошло и в матче с Финляндией. Мы улучшили все показатели.

Я расстроен, что мы не прошли дальше. Но я ничем не могу упрекнуть игроков, потому что они профессионалы, они еще молоды. Этот опыт - отличная возможность для них учиться и расти", – приводит слова тренера ВЗБІРНА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Нидерланды U-21 - Украина U-21 (2:0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!