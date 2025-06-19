iSport.ua
Русский Українська
Футбол

"Расстроен, но не могу упрекнуть игроков": Тренер сборной Украины U-21 подвел итог выступлению на Евро-2025

Унаи Мельгоса высказался после вылета украинской команды с континентального первенства.
Сегодня, 09:58       Автор: Игорь Мищук
Унаи Мельгоса / Getty Images
Унаи Мельгоса / Getty Images

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса проанализировал выступление команды на Евро-2025 U-21.

Накануне украинцы потерпели поражение 0:2 от Нидерландов в решающем матче и, заняв третье место в группе, покинули турнир.

Читай также: Украина U-21 проиграла молодежке Нидерландов и покинула Евро-2025

"Что касается нашего выступления, мы провели хороший сбор перед турниром. Игроки прогрессировали. Сыграли два товарищеских матча, один с Испанией. Хорошо соревновались у обоих, выиграли оба. Матч с Данией, думаю, был неплохим. Мы дважды вели в счете. К сожалению, делаем ошибки в последние минуты. Это говорит о нашей нервозности или эмоциональном состоянии, с которым мы не справились.

Относительно матча с Данией, я всегда оцениваю результат и другие аспекты. Я сказал игрокам, что по нашей статистике мы превзошли Данию во всем, но этого было недостаточно. Так что нам еще нужно поработать над ситуацией в штрафной площадке. То же произошло и в матче с Финляндией. Мы улучшили все показатели.

Я расстроен, что мы не прошли дальше. Но я ничем не могу упрекнуть игроков, потому что они профессионалы, они еще молоды. Этот опыт - отличная возможность для них учиться и расти", – приводит слова тренера ВЗБІРНА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Нидерланды U-21 - Украина U-21 (2:0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежная сборная Украины Сборная Украины U-21 Евро-2025 Унаи Мельгоса

Статьи по теме

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
"Мелочи влияют на результат": Мельгоса прокомментировал вылет Украины U-21 с Евро-2025 "Мелочи влияют на результат": Мельгоса прокомментировал вылет Украины U-21 с Евро-2025
Ливерпуль хочет совершить еще один дорогой трансфер Ливерпуль хочет совершить еще один дорогой трансфер
Новый тренер Интера близок к воссоединению с бывшим подопечным Новый тренер Интера близок к воссоединению с бывшим подопечным

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Калинина выпала из первой сотни, Швентек продолжила падение
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: сегодня стартует второй тур клубного ЧМ
просмотров

Последние новости

Европа11:44
Ливерпуль хочет совершить еще один дорогой трансфер
Европа11:28
Новый тренер Интера близок к воссоединению с бывшим подопечным
Украина11:15
Ворскла пригласит иностранного специалиста
Формула 110:50
Экс-чемпион Формулы-1 обвинил Ферстаппена в мелочном протесте против Мерседес
Бокс10:45
Объединенный чемпион полусреднего веса отказался от своих титулов
Другие страны10:19
Легенда сборной Аргентины вернулся в бразильский клуб
Европа09:58
"Расстроен, но не могу упрекнуть игроков": Тренер сборной Украины U-21 подвел итог выступлению на Евро-2025
Европа09:17
Ливерпуль в шаге от рекордного трансфера
Европа08:37
Партнер Довбика может вернуться в родной клуб
Европа08:05
Алонсо: То, что мы хотим сделать, потребует времени
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK