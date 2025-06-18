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Нидерланды U-21 - Украина U-21 2:0 видео голов и лучших моментов матча 18.06.2025

Вашему вниманию обзор поединка украинской молодежной сборной на чемпионате Европы.
Вчера, 23:50       Автор: Игорь Мищук
Украина уступила Нидерландам / Getty Images
Украина уступила Нидерландам / Getty Images

В среду, 18 июня, молодежная сборная Украины встречалась с Нидерландами в заключительном матче группового этапа Евро-2025 U-21.

Этот поединок стал для "сине-желтых" последним и на турнире в целом. Украинская молодежная сборная, которую устраивала и ничья, не смогла пробиться в плей-офф континентального первенства, потерпев поражение со счетом 0:2.

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Нидерландцам, которым для выхода из группы нужна была только победа, сумели сделать нужный результат, забив украинцам по голу в каждом из таймов.

Как итог, Дания и Нидерланды сыграют в четвертьфинале Евро-2025 U-21, а Украина с тремя очками, взятыми в матче с Финляндией, заняла третье место в квартете и покинула турнир.

Вашему вниманию видео всех голов матча Нидерланды U-21 - Украина U-21 на Евро-2025:

Нидерланды U-21 - Украина U-21 2:0

Голы: Валенте, 34, ван Берген, 56

Нидерланды U-21: Руфс - Ренсх, ван ден Берг, Гато, Матсен - Валенте (Регер, 73), Фламинго, Тейлор (Мейер, 90+1) - Мангуф (Пока, 73), ван Берген (Охио, 79), ван Боммел (ван Бредероде, 79).

Украина U-21: Нещерет - Крупский (Козик, 74), Батагов, Михавко, Вивчаренко - Рубчинский (Царенко, 65), Ярмолюк, Очеретько (Яцык, 74) –- Брагару, Ванат (Вьюнник, 65), Волошин (Квасница, 81).

Предупреждения: Матсен, ван ден Берг - Вивчаренко, Очеретько.

Удаление: Регер.

Источник: MEGOGO

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