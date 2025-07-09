Чемпион молодежного Евро-2025 заинтересовал клубы АПЛ, Серии А и Бундеслиги

Джеймс МакЭти может оказаться в новом клубе

Манчестер Сити намерен попрощаться со своим талантливым воспитанником.

Как сообщает Фабрицио Романо, Джеймс МакЭти заинтересовал ряд клубов АПЛ, Серии А и Бундеслиги, среди которых Аталанта и Байер. Манкунианцы не будут препятствовать уходу игрока.

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Лидером в гонке сейчас является Аталанта. Сумма трансфера может составить 20-25 млн евро.

По итогам сезона-2024/25 22-летний МакЭти выиграл со сборной Англии молодежный чемпионат Европы, а также провел на клубном уровне 27 матчей, в которых забил 7 голов.

Джеймс выступает на позиции атакующего полузащитника.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити планирует продать игрока, который перешел за большие деньги только прошлой зимой

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