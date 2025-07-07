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Футбол

Манчестер Сити планирует продать дорогостоящего новичка

Нико Гонсалес оказался не нужен клубу.
Сегодня, 20:45       Автор: Андрей Безуглый
Нико Гонсалес / Getty Images
Нико Гонсалес / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Нико Гонсалес может покинуть клуб уже летом, пишет City Xtra.

Напомним, 23-летнего испанца купили зимой у Порту за 60 млн евро.

Однако теперь руководство "горожан" считает, что Гонсалес не нужен клубу и они готовы его продать.

В прошлом сезоне Нико успел провести 17 матчей за Манчестер Сити, отметившись одним голом. Также он сыграл 61 минуту на КЧМ.

На текущий момент Трансфермаркт оценивает Нико Гонсалеса в 40 млн евро, а за какую сумму его готов продать неизвестно.

Ранее также форвард другого манчестерского клуба определился со своим будущим.

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