Манчестер Сити планирует продать дорогостоящего новичка

Полузащитник Манчестер Сити Нико Гонсалес может покинуть клуб уже летом, пишет City Xtra.

Напомним, 23-летнего испанца купили зимой у Порту за 60 млн евро.

Однако теперь руководство "горожан" считает, что Гонсалес не нужен клубу и они готовы его продать.

В прошлом сезоне Нико успел провести 17 матчей за Манчестер Сити, отметившись одним голом. Также он сыграл 61 минуту на КЧМ.

На текущий момент Трансфермаркт оценивает Нико Гонсалеса в 40 млн евро, а за какую сумму его готов продать неизвестно.

Ранее также форвард другого манчестерского клуба определился со своим будущим.

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