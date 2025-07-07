Форвард Манчестер Юнайтед принял окончательное решение о своем будущем

Нападающий Манчестер Юнайтед Расмус Хейлунд не планирует покидать клуб, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, датчанин объявил клубу, что намерен остаться и бороться за место в составе.

Таким образом, вероятней всего, Хейлунд останется в Манчестер Юнайтед. Разве что сам клуб решит активизироваться по продаже игрока.

Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны Интера, однако "нерадзурри" так и не начали переговоры.

В прошлом сезоне Расмус Хейлунд провел 52 матча, отметившись десятью голами и четырьмя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Челси испытывает финансовые трудности.

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