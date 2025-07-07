iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Челси рискует не зарегистрировать всех летних новичков

Лондонцам срочно нужно продавать.
Сегодня, 17:26       Автор: Андрей Безуглый
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

Челси оказался в непростой финансовой ситуации из-за своей трансферной кампании, пишет The Times.

Напомним, что лондонцы уже подписали Лиама Делапа, Жоао Педро и Джейми Гиттенса. Также к ним могут добавиться Эстевао, Майк Пендерс, Андрей Сантос и другие, если их не отправят в аренду.

Чтобы зарегистрировать всех футболистов, как минимум на текущий момент лондонцам нужно продать игроков на 70 млн евро.

Напомним, что накануне Челси был оштрафован УЕФА за отрицательный баланс. Чтобы выйти в плюс лондонцам нужно продавать, никакие другие доходы в текущей ситуации не помогут.

Ранее также сообщалось, что Дьекереш готов пойти на уступки ради Арсенала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

Статьи по теме

Жоау Феликс сообщил, где хотел бы продолжить карьеру Жоау Феликс сообщил, где хотел бы продолжить карьеру
Манчестер Юнайтед выделил деньги на форварда Челси Манчестер Юнайтед выделил деньги на форварда Челси
Клубы из АПЛ и Саудовской Аравии заинтересованы в нападающем Челси Клубы из АПЛ и Саудовской Аравии заинтересованы в нападающем Челси
Нападающий сборной Англии согласился перейти в Арсенал Нападающий сборной Англии согласился перейти в Арсенал

Видео

Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ
Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи женского чемпионата Европы
просмотров

Последние новости

Европа20:45
Манчестер Сити планирует продать дорогостоящего новичка
Формула 120:20
Ферстаппен: С учетом всех событий пятое место - лучший результат
Европа20:02
Мбаппе отозвал свою жалобу против ПСЖ
Бокс19:53
Дюбуа рассказал, как изменился с момента первого боя против Усика
Европа19:32
Щенсны продлил контракт с Барселоной
Украина19:28
"Сложное ДТП": лидер Колоса вместе с семьей попал в аварию
Европа19:15
Галатасарай решил попробовать выкупить Осимхена
Украина18:56
УПЛ: Колос и Кривбасс откроют первый тур и другие матчи на старте чемпионата
Европа18:33
Форвард Манчестер Юнайтед принял окончательное решение о своем будущем
Бокс18:26
"Он издевался в первом бою": Беленюк сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK