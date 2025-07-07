Челси рискует не зарегистрировать всех летних новичков

Челси оказался в непростой финансовой ситуации из-за своей трансферной кампании, пишет The Times.

Напомним, что лондонцы уже подписали Лиама Делапа, Жоао Педро и Джейми Гиттенса. Также к ним могут добавиться Эстевао, Майк Пендерс, Андрей Сантос и другие, если их не отправят в аренду.

Чтобы зарегистрировать всех футболистов, как минимум на текущий момент лондонцам нужно продать игроков на 70 млн евро.

Напомним, что накануне Челси был оштрафован УЕФА за отрицательный баланс. Чтобы выйти в плюс лондонцам нужно продавать, никакие другие доходы в текущей ситуации не помогут.

Ранее также сообщалось, что Дьекереш готов пойти на уступки ради Арсенала.

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