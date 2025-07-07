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Футбол

Шведский бомбардир пошел на финансовые уступки ради перехода в Арсенал

Виктор Дьекереш отказался от части будущей зарплаты, чтобы ускорить процесс трансфера.
Сегодня, 11:36       Автор: Игорь Мищук
Виктор Дьекереш / Getty Images
Виктор Дьекереш / Getty Images

Нападающий лиссабонского Спортинга Виктор Дьекереш пошел на финансовые уступки ради осуществления своего трансфера в лондонский Арсенал.

Как сообщает Record, 27-летний футболист пожертвовал частью своей будущей заработной платы в английском клубе, чтобы тот мог улучшить предложение.

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По информации издания, шведский форвард отказался от 2 миллионов евро, дабы "канониры" могли использовать дополнительные средства для увеличения фиксированной суммы нового предложения и ускорить процесс перехода.

Второе предложение Арсенала по игроку составляло 65 миллионов евро плюс 15 миллионов евро в виде бонусов, но португальский клуб пока настаивает на большей сумме.

Отметим, что в минувшем сезоне Дьекереш провел за Спортинг во всех турнирах 52 матча, в которых отличился 54 голами и 13 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Арсенал уже согласовал контракт со шведским нападающим.

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