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Футбол

Арсенал объявил о подписании полузащитника сборной Испании

Мартин Субименди пополнил состав лондонской команды.
Сегодня, 15:02       Автор: Игорь Мищук
Мартин Субименди / arsenal.com
Мартин Субименди / arsenal.com

Лондонский Арсенал подписал полузащитника Реал Сосьедада и сборной Испании Мартина Субименди.

О переходе чемпиона Европы 2024 года "канониры" объявили на своем официальном сайте.

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Детали сделки не разглашаются, лишь отмечается, что 26-летний футболист заключил с лондонским кубом долгосрочный контракт.

Согласно информации СМИ, договор Субименди с Арсеналом будет рассчитан на пять лет - до июня 2030 года, а за переход игрока "канониры" заплатили около 65 миллионов евро.

В минувшем сезоне Субименди провел за Реал Сосьедад во всех турнирах 48 матчей, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Арсенал неожиданно расторг контракт с одним из игроков.

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