Арсенал объявил о подписании полузащитника сборной Испании

Лондонский Арсенал подписал полузащитника Реал Сосьедада и сборной Испании Мартина Субименди.

О переходе чемпиона Европы 2024 года "канониры" объявили на своем официальном сайте.

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Детали сделки не разглашаются, лишь отмечается, что 26-летний футболист заключил с лондонским кубом долгосрочный контракт.

Controlling the tempo.



Martin Zubimendi is a Gunner ✊



Original music by Ezra Collective's Femi Koleoso. pic.twitter.com/sYbDanRUnT — Arsenal (@Arsenal) July 6, 2025

Согласно информации СМИ, договор Субименди с Арсеналом будет рассчитан на пять лет - до июня 2030 года, а за переход игрока "канониры" заплатили около 65 миллионов евро.

В минувшем сезоне Субименди провел за Реал Сосьедад во всех турнирах 48 матчей, отличившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Арсенал неожиданно расторг контракт с одним из игроков.

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