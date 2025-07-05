Нападающий сборной Англии согласился перейти в Арсенал

Вингер Нони Мадуэке близок к прощанию с лондонским Челси. Он решил перейти в столичный Арсенал, утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг в X.

Нападающий и "канониры" вышли на финишную прямую переговоров по личным условиям контракта. В то же время Арсенал пока не договорился о трансфере из Челси. "Синие" стремятся выручить за англичанина ориентировочно 50 млн фунтов.

В сезоне 2024/25 Мадуэке провел 45 поединков во всех турнирах (11 голов, 5 ассистов). Ранее он защищал цвета нидерландского ПСВ, а на детско-юношеском уровне выступал за лондонский Тоттенхэм.

Напомним, ранее Челси завершил переход вингера Джейми Гиттенса.

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