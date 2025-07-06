iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Арсенал согласовал контракт с Дьекерешем

Спортинг все еще сопротивляется продаже.
Сегодня, 16:30       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Дьекереш / Getty Images
Виктор Дьекереш / Getty Images

Арсенал достиг соглашения с Виктором Дьекерешем, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, лондонский клуб согласовал со шведским форвардом пятилетний контракт, а также подал Спортингу очередное предложение.

Сам Виктор также сообщил клубу о своем намерении присоединится к Арсеналу.

Однако, как пишут португальские СМИ, очередное предложение "канониров" снова не удовлетворило Спортинг, который хочет получить минимум 70 млн евро сразу.

Ранее также "канониры" подписали хавбека сборной Испании.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Дьекереш

Статьи по теме

Президент Спортинга прокомментировал ситуацию с Дьекерешем Президент Спортинга прокомментировал ситуацию с Дьекерешем
Арсенал приостановил переговоры о покупке шведского бомбардира Арсенал приостановил переговоры о покупке шведского бомбардира
Дьекереш отклонил предложение из АПЛ Дьекереш отклонил предложение из АПЛ
Супербомбардир изменил позицию по переходу в Манчестер Юнайтед Супербомбардир изменил позицию по переходу в Манчестер Юнайтед

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матчи женского чемпионата Европы, спарринги Динамо и Шахтера
просмотров

Последние новости

Украина17:16
Легенда известного украинского клуба объявил об уходе после 15 лет в коллективе
Европа16:55
Аль-Хиляль не смог договориться о трансфере лидера Милана
Теннис16:54
Ястремская поделилась планами на продолжение сезона-2025
Европа16:30
Арсенал согласовал контракт с Дьекерешем
Формула 116:13
Хэмилтон выделил кулинарную особенность Феррари
Европа15:55
Новичок Арсенала прокомментировал свой трансфер
Другие страны15:34
Бывший тренер ПСЖ перебрался в Саудовскую Аравию
Европа15:23
Экс-форвард сборной Италии может продолжить карьеру за океаном
Европа15:02
Арсенал объявил о подписании полузащитника сборной Испании
Формула 115:00
Гран-при Великобритании: Ферстаппен и Пиастри будут стартовать с первого ряда, Норрис и Расселл – за ними
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK