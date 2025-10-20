Артета: Я очень верю в Дьекереша

Главный тренер Арсенала Микель Артета заявил, что доволен Виктором Дьекерешем, несмотря на отсутствие голов.

В текущем сезоне швед провел уже 11 матчей, записав на свой счет лишь три гола.

Артета заявил, что ожидал подобного, когда приглашал Виктора в свою команду, потому не беспокоится по этому поводу.

Это футбол, и мы не можем ожидать, что игрок сменит обстановку и мгновенно начнет делать то же самое. Все совершенно иначе. Всем игрокам в мире нужно одно – быть в наилучшем настроении. И если их производительность или какой-то конкретный аспект игры не соответствуют вашим ожиданиям, мы должны обеспечить им оптимальный настрой. При первой встрече я сказал Виктору, что хотел бы видеть в Арсенале форварда, который способен справиться с шестью или восемью матчами без голов. В противном случае ты недостаточно хорош для этого уровня. Поэтому я очень верю в него

