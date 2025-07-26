Артета расхвалил своего новичка

Главный тренер Арсенала Микель Артета очень рад покупке Виктора Дьекереша.

Напомним, "канониры" все же выкупили шведа у Спортинга за примерно 64 млн фунтов.

Артета авансом дал Виктору огромное количество комплиментов, отметив навыки и результативность нападающего.

У Виктора множество сильных сторон. Он отличается скоростью и мощью в атаке, а его статистика на уровне клуба и сборной впечатляет. Он эффективно использует моменты, демонстрируя высокий процент реализации, а его умные движения в штрафной площади делают его постоянной угрозой.

Нам интересно, что Виктор привнесет в нашу команду, и мы с нетерпением ждем начала работы с ним. Мы приветствуем Виктора и его семью в Арсенале