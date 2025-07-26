Ньюкасл добавил двух форвардов из АПЛ в спискок трансферных целей

Английский Ньюкасл активно интересуется рядом форвардов.

Как сообщает журналист, специализирующийся на «сороках», Крейг Хоуп, клуб добавил двух нападающих в свой шорт-лист. Речь идет о Николасе Джексоне из Челси и Олли Уоткинсе из Астон Виллы.

Приоритетом на позицию является Беньямин Шешко из РБ Лейпциг. Между клубами активно ведутся переговоры.

Стоит отметить, что Ньюкасл может покинуть Александер Исак.№

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